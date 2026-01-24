Россиянам напомнили про массовую индексацию пособий и выплат

Кроме того, с 1 февраля закрепляются случаи, при которых не подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. В частности, это возможно, если требование не было удовлетворено по вине самого потребителя или из-за срыва поставок со стороны контрагента продавца при добросовестном его выборе. Штраф также не будет применяться при заключении досудебного медиативного соглашения, при условии, что продавец не нарушил его условия. Также начнет действовать закон, наделяющий правительство РФ полномочиями определять специальные условия регулирования в сфере электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также связанных с ними жилищных правоотношений на отдельных территориях на период проведения контртеррористической операции (КТО) и действия иных специальных режимов.