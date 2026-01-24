Россиянам напомнили про массовую индексацию пособий и выплат

Выплаты и пособия будут проиндексированы на 5,6%
С 1 февраля в России на 5,6% проиндексируются свыше 40 видов пособий и выплат, включая материнский капитал и ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. Об этом сообщают журналисты.
«Более 40 выплат, пособий и компенсаций повысятся на 5,6%», — передает РИА Новости. Индексация затронет, в частности, материнский капитал, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также регулярную поддержку федеральных льготников и ряд других социальных мер.
В эту же дату вступают в силу изменения в законодательстве. Так, например, вводится новый порядок расчета компенсации при возврате некачественного технически сложного товара. При определении суммы будут учитываться степень износа изделия и год его выпуска. Потребителю будет выплачиваться разница между ценой приобретения и стоимостью аналогичного товара с сопоставимым износом. Исключение предусмотрено для ситуаций, когда продавец сознательно ввел покупателя в заблуждение.
Кроме того, с 1 февраля закрепляются случаи, при которых не подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. В частности, это возможно, если требование не было удовлетворено по вине самого потребителя или из-за срыва поставок со стороны контрагента продавца при добросовестном его выборе. Штраф также не будет применяться при заключении досудебного медиативного соглашения, при условии, что продавец не нарушил его условия. Также начнет действовать закон, наделяющий правительство РФ полномочиями определять специальные условия регулирования в сфере электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также связанных с ними жилищных правоотношений на отдельных территориях на период проведения контртеррористической операции (КТО) и действия иных специальных режимов.
О предстоящей индексации ранее сообщал Минтруд, уточняя, что с 1 февраля более 40 федеральных выплат, пособий и компенсаций вырастут исходя из фактического индекса потребительских цен за 2025 год. Тогда же ведомство сообщало, что маткапитал на первого ребенка увеличится до почти 729 тысяч рублей, на двух детей — до 963 тысяч рублей, пишет «Царьград».