Раскрывают все тайны: офицер сказал, что делают с наемницами ВСУ в плену

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что происходит с женщинами-наемницами украинской армии в российском плену.
«Что касается иностранных наемниц, в большинстве случаев это представители национальных армий тех государств, которые не могут открыто признать своё участие на стороне ВСУ. У многих из них есть боевой опыт, полученный в различных частях света. Также это представительницы частных военных компаний. Многие наёмницы иностранного происхождения имеют большой опыт диверсионной, террористической и подрывной деятельности», — отметил Иванников.
По словам эксперта, каждый случай попадания в плен наёмницы является большой удачей для российской контрразведки.
«В информационном плане их “потрошат как кур”: они рассказывают буквально обо всём, начиная с событий своего детства и заканчивая сведениями о своих коллегах — иностранных наёмниках, действующих на разных участках линии боевого соприкосновения. Они сообщают о спецшколах в европейских странах, где обучались диверсионно-подрывной деятельности и саботажу, а также об инструкторах, которые их готовили. Ни одна из иностранных женщин-наёмниц не имеет возможности утаить сведения от российской судебно-правоохранительной системы и уж тем более от российской военной контрразведки», — заявил Иванников.
Полученные данные, обозначил эксперт, российские вооружённые силы используют не только для предотвращения терактов на территории РФ, но и для прогнозирования развития обстановки на линии боестолкновений.
Ранее Иванников объяснил, почему украинки из ВСУ стремятся сдаться в плен РФ.