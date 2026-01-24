Еще две ледовых переправы открылись в Красноярском крае

До 31 января автозимник работает с 08:00 до 18:30, с 1 по 7 февраля режим работы изменится — с 07:00 до 18:30. С 8 февраля ледовая переправа будет открываться в 06:00 и закрываться в 20:00, кроме периодов с 8 по 15 февраля (до 19:00) и с 16 по 28 февраля (до 19:30). Согласно расписанию, автозимник будет открыт до 15 апреля.