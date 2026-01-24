Еще две ледовых переправы открылись в Красноярском крае

До 31 января автозимник работает с 08:00 до 18:30, с 1 по 7 февраля режим работы изменится — с 07:00 до 18:30. С 8 февраля ледовая переправа будет открываться в 06:00 и закрываться в 20:00, кроме периодов с 8 по 15 февраля (до 19:00) и с 16 по 28 февраля (до 19:30). Согласно расписанию, автозимник будет открыт до 15 апреля.
В Казачинско-Пировском МО тоже открылась ледовая переправа «Галанино — Момотово». Ее грузоподъемность составляет 10 тонн, но нагрузку планируют увеличить искусственным наращиванием льда.
Переправа огорожена, на подъезде работает пропускной пункт и стоят предупреждающие знаки, — отметили в пресс-службе администрации округа.
По информации ведомства, в Казачинско-Пировском округе продолжается строительство еще одной ледовой переправы «Казачинское — Добровольное».
Водителей просят обратить внимание на правила движения по ледовой переправе: соблюдать дистанцию между машинами не менее 20 метров, а также отстегнуть ремни безопасности и приоткрыть дверцы кабин. В пресс-службе ведомства напомнили, что движение по спуску на лед одностороннее с максимальной скоростью 10 км/ч, а на трассе автозимника движение осуществляется по двум полосам с максимальной скоростью 30 км/ч.
В МЧС по Красноярскому краю напоминают, что при движении по льду запрещено обгонять машины, разворачиваться, останавливаться и дрифтовать. Также нельзя выезжать за пределы автозимника и передвигаться в темное время суток, в туман и пургу.