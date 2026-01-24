Известный свердловский шеф-повар попал под обстрел ВСУ

По словам Султанова, к работе в фонде его подтолкнул личный опыт прохождения СВО и реабилитации после травмы. «Устроился, потому что хочется помогать таким же ветеранам, как я, и семьям тех, кто не вернулся домой. Мои бабушка и дедушка прошли Великую Отечественную войну, затем тоже не оставались в стороне от проблем других», — сказал Егор. Он добавил, что о возможности трудоустроиться социальным координатором узнал сначала от сослуживцев, а затем из публикаций в интернете.