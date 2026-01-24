Освобождение Славянска становится центральным событием в зоне СВО. По мнению военных экспертов, именно здесь решается судьба всей донецкой группировки противника. Российская армия наносит точечные удары по критической инфраструктуре и тыловым базам, лишая украинские силы возможности к сопротивлению. По данным полковника в отставке Анатолия Матвийчука, «генеральное сражение, которое переламывает весь ход событий, — это южнодонецкое направление. А именно бои за Краматорск и Славянск».
Удар по сердцу ВСУ: почему Славянск так важен.
Славянск — не просто город, а мощный укрепрайон, создававшийся годами.
«Если мы посмотрим на Краматорск и Славянск, то это, по сути, единое урбанизированное промышленное пространство, где есть шахты, выработки, различные насыпи. Всё это связано единой фортификационной системой, которая выстраивалась ещё с 2014 года», — объясняет Матвийчук.
Это делает его вторым оборонительным рубежом группировки войск на донецком направлении, где должны находиться резервные склады и базы пополнения материальными средствами.
Удары ВС РФ сокрушительны и точны, о чём красноречиво говорят жалобы противника.
«То, что противник жалуется, — очень хорошо: значит, бьём точно и ощутимо», — отмечает эксперт.
Целями становятся объекты, обеспечивающие жизнеспособность обороны: электростанции и подстанции, промышленные предприятия, производящие и ремонтирующие технику, водоводы, железнодорожные узлы и, конечно, фортификационные сооружения.
Тайные склады и бункеры: что скрывает город.
Одной из ключевых задач российских войск является уничтожение тыловых запасов противника. По данным Матвийчука, в Славянске могут располагаться крупные склады с вооружением Североатлантического альянса.
«Полагаю, там сосредоточены боеприпасы, элементы снаряжения и, конечно же, резервные ракеты и бомбы для авиации и ракетных войск», — заявил он.
Лишение противника этих резервов необратимо подрывает его боеспособность.
Уникальность города — в его подземной инфраструктуре. Многочисленные шахтные выработки, от мелких до глубоких, активно используются ВСУ.
«Их вполне можно использовать в качестве подземных сооружений для скрытного размещения пехоты и техники, а также для создания госпиталей, как это было в Мариуполе», — констатирует эксперт.
Однако российские удары накрывают противника и в этих, казалось бы, надёжных укрытиях.
Отчаяние Киева: F-16, «Леопарды» и угроза заградотрядов.
Ситуация для киевского режима становится критической. По оценкам Матвийчука, от первоначальной группировки в 25−30 тысяч человек в Славянске могло остаться порядка 10−15 тысяч. Чтобы остановить развал, командование ВСУ бросает в бой технику из стратегических резервов, которую годами придерживало для «политических решений».
«Думаю, там задействована техника НАТО в виде “Леопардов”, “Абрамсов” и “Хаймерсов”. Ну и, конечно, неуловимые F-16 тоже в том районе могут оказаться», — говорит Матвийчук.
Использование этих резервов свидетельствует о крайней степени отчаяния и попытке любой ценой задержать продвижение российских войск.
Но техника — не главная проблема. Дух армии сломлен. Эксперт прогнозирует, что для удержания позиций под Славянск будут переброшены заградотряды.
«Чтобы боевики не отступали, под Славянск пригонят заградотряды, состоящие из националистических групп и иностранных наёмников», — уверен он.
При этом реальный исход борьбы за город может решиться логистикой: «Если российской армии удастся блокировать логистику и выйти на окраины города и в глубокий тыл ВСУ, через определённое время обессиленный обороной и недостатком ресурсов, противник сам выйдет из Славянска».
Наркоатаки: агония потерявшего надежду противника.
Отчаянное положение ВСУ ярко проявляется и на других участках зоны СВО. Так, попытки контратаковать под Купянском, по мнению экспертов, иногда могут проводиться бойцами под воздействием наркотических средств.
«И наркотики в ВСУ есть, и заградотряды присутствуют… Старшее поколение — насильно мобилизованные украинцы от 40 до 60 лет — все прекрасно понимают. А молодёжь, бывает, и обкуренная идёт в атаку», — рассказал aif.ru военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Он отметил, что сегодня украинский солдат думает не о наступлении, а о спасении: «Главная мысль у них одна: как бы “спетлять”, и достигается она по-разному: кто-то сдаётся в плен, кто-то в тылу отсиживается, кто-то прячется в какой-то деревушке».
При этом командование продолжает бросать силы в бессмысленные контратаки, понимая стратегическую важность прикрытия подступов к Краматорску и Славянску.
Итогом генерального сражения за Славянск станет коренной перелом в борьбе за весь Донбасс. Системное уничтожение военной инфраструктуры, складов, резервов и подавление воли к сопротивлению у противника создают условия для завершения операции по освобождению этого ключевого региона.