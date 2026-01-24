Тайные склады НАТО и бункеры: армия РФ подобралась к главной точке СВО

Освобождение Славянска становится центральным событием в зоне СВО. По мнению военных экспертов, именно здесь решается судьба всей донецкой группировки противника. Российская армия наносит точечные удары по критической инфраструктуре и тыловым базам, лишая украинские силы возможности к сопротивлению. По данным полковника в отставке Анатолия Матвийчука, «генеральное сражение, которое переламывает весь ход событий, — это южнодонецкое направление. А именно бои за Краматорск и Славянск».