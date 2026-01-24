Омска педиатр осудила подсчет калорий в детском питании

Педиатр детской городской больницы № 4 Оксана Александровна Каширина раскритиковала практики подсчета калорий в рационе детей. Об этом рассказали 23 января в пресс-службе медицинского учреждения.
Специалист подчеркнула, что организм ребенка находится в состоянии постоянного роста, а его потребности в энергии могут меняться ежедневно. Жесткий подсчет создает риски психологического давления и потери связи с естественными сигналами голода и сытости.
«В детском возрасте считать калории категорически не рекомендуется, если для этого нет строгих медицинских показаний. Наша задача — не ограничивать ребенка в цифрах, а сформировать у него здоровые пищевые привычки. Важно следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а на тарелке всегда присутствовали овощи и цельнозерновые продукты. Ребенок должен учиться слышать свой организм, а не бояться еды», — отметила Александровна Каширина.
В качестве исключений она перечислила случаи, когда контроль за энергетической ценностью рациона необходим строго под наблюдением специалистов. Это ожирение, угрожающее здоровью, сахарный диабет первого типа, дефицит массы тела или серьезные нарушения всасываемости питательных веществ.
Для формирования правильного пищевого поведения у здоровых детей педиатр порекомендовала ориентироваться на «метод тарелки», разнообразие рациона и личный пример родителей.
Ранее мы писали, что в Омской области задержали курьера с крупной партией наркотиков.