Омска педиатр осудила подсчет калорий в детском питании

«В детском возрасте считать калории категорически не рекомендуется, если для этого нет строгих медицинских показаний. Наша задача — не ограничивать ребенка в цифрах, а сформировать у него здоровые пищевые привычки. Важно следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а на тарелке всегда присутствовали овощи и цельнозерновые продукты. Ребенок должен учиться слышать свой организм, а не бояться еды», — отметила Александровна Каширина.