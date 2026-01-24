Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованное имущество Дмитрия Булгакова оценивается свыше 180 млн рублей

Арестованное имущество экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, его родственников и ещё двух фигурантов уголовного дела оценивается свыше 180 миллионов рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Источник: Life.ru

Суд уточнил, что среди конфискованного имущества — квартира в Москве и загородный дом в Подмосковье, принадлежащие Булгакову и его близким. Общая стоимость активов превышает 180 миллионов рублей. В рамках дела о мошенничестве под арестом находятся Булгаков, руководитель ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнёв.

А ранее Московский городской суд освободил от отбывания 14-летнего срока предпринимателя Константина Пономарёва. Это решение связано с делом о мошенничестве с векселями крупных банков на сумму свыше миллиарда рублей. Основанием для освобождения стало истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на освобождение по этому эпизоду, бизнесмен остаётся под стражей по другому уголовному делу.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.