Арестованное имущество Дмитрия Булгакова оценивается свыше 180 млн рублей

А ранее Московский городской суд освободил от отбывания 14-летнего срока предпринимателя Константина Пономарёва. Это решение связано с делом о мошенничестве с векселями крупных банков на сумму свыше миллиарда рублей. Основанием для освобождения стало истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на освобождение по этому эпизоду, бизнесмен остаётся под стражей по другому уголовному делу.