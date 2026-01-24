Арестованное имущество Дмитрия Булгакова оценивается свыше 180 млн рублей

Суд уточнил, что среди конфискованного имущества — квартира в Москве и загородный дом в Подмосковье, принадлежащие Булгакову и его близким. Общая стоимость активов превышает 180 миллионов рублей. В рамках дела о мошенничестве под арестом находятся Булгаков, руководитель ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнёв.
А ранее Московский городской суд освободил от отбывания 14-летнего срока предпринимателя Константина Пономарёва. Это решение связано с делом о мошенничестве с векселями крупных банков на сумму свыше миллиарда рублей. Основанием для освобождения стало истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на освобождение по этому эпизоду, бизнесмен остаётся под стражей по другому уголовному делу.
