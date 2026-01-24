Более половины американских штатов могут столкнуться со снежным штормом

В пятницу в ряде районов Техаса наблюдался ледяной дождь на фоне мощного зимнего шторма, который в течение нескольких дней продвигался по территории США. Об этом пишет Associated Press.
Синоптики предупреждали, что непогода может принести снег, мокрый снег, гололед, резкое похолодание и масштабные отключения электроэнергии, затронув около половины населения страны. Ожидаемый ущерб, особенно в районах, покрытых льдом, может оказаться сопоставимым с последствиями ураганов.
Из-за сложных погодных условий были отменены занятия в школах Чикаго и других городов Среднего Запада, авиакомпании аннулировали тысячи рейсов на выходные, а религиозные учреждения перевели воскресные службы в онлайн-формат. В Нэшвилле радиошоу Grand Ole Opry прошло без зрителей, а в Луизиане карнавальные парады были отменены или перенесены на более поздний срок.
По данным метеослужб, не менее 182 миллионов человек находились в зоне предупреждений о снегопадах и гололеде, а свыше 210 миллионов были предупреждены о сильных холодах, причем во многих регионах эти риски совпадали. Энергетические компании готовились к перебоям в электроснабжении, поскольку обледеневшие деревья и линии электропередачи могли продолжать падать даже после ослабления шторма.
Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ввела в штате режим ЧП из-за надвигающегося снегопада. По словам Хокул, сочетание сильного снегопада и экстремально низких температур может оказаться очень опасным.