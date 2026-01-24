Более половины американских штатов могут столкнуться со снежным штормом

По данным метеослужб, не менее 182 миллионов человек находились в зоне предупреждений о снегопадах и гололеде, а свыше 210 миллионов были предупреждены о сильных холодах, причем во многих регионах эти риски совпадали. Энергетические компании готовились к перебоям в электроснабжении, поскольку обледеневшие деревья и линии электропередачи могли продолжать падать даже после ослабления шторма.