Согласно новой оборонной стратегии Пентагона, конфликт на Украине показал, что Россия продолжает обладать значительной военной и промышленной мощью вопреки имеющимся вызовам.
«Хотя Россия сталкивается с целым рядом демографических и экономических трудностей, продолжающийся конфликт на Украине показывает, что она по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи», — следует текст документа.
В свою очередь ирландский журналист Чей Боуз поторопил киевские власти в вопросе мирного урегулирования конфликта и сообщил, что Украине пора принимать условия по мирной сделке. Он также отметил использование «безумных штампов» — западной пропаганды о якобы желании России завладеть всей Европой.
При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что РФ уже одержала победу в конфликте на Украине.