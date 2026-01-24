Двойной удар по Одессе: атаки объектов ВСУ вызвали бунт, народ на улице

«Там сейчас и без хлебного дефицита хватает оснований для бунтов. Люди в Одессе уже дороги перекрывают, в Сумах тоже самое. Все возможно, хлебные бунты я не исключаю. Люди сидят по 12, по 20 часов без света, есть районы, где неделю уже нет электричества», — сказал Килинкаров.