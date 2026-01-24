Двойной удар по Одессе: атаки объектов ВСУ вызвали бунт, народ на улице

В ночь на 23 января российские войска нанесли болезненный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетике Украины. По данным подпольщиков и очевидцев, зафиксировано порядка 35 прилетов по ключевым целям.
Целями «Гераней» стали не только объекты ВПК и связанные с ними объекты энергетики, но и понтонный мост в районе Маяков под Одессой. Уничтожение таких переправ напрямую влияет на логистику противника.
Удары по мостам помогают сжимать клещи вокруг ВСУ.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru пояснил стратегическую цель таких ударов. Уничтожение мостов ведется не только в тылу, но и на передовой, чтобы разрушить логистику, изолировать группировку ВСУ и лишить ее обеспечения, начиная от вооружения и заканчивая продуктами.
«Наши военные регулярно уничтожают понтонные мосты в районе Маяков и на всей линии боевого соприкосновения, разрушая логистику. На этом направлении делается все, чтобы изолировать украинские группировки, брать их в кольцо, клещи принуждать к сдаче или уничтожать», — отметил он.
Энергетика Украины рухнула без возможности починки.
Дандыкин обратил внимание, что еще одной важной целью ударов являются объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса.
«Бьем по энергетике, потому что она непосредственно связана с военным нуждами и ВПК. Целями ударов являются производственные комплексы, цеха по сборке беспилотников», — сказал собеседник издания.
Результаты этих точечных ударов ощущает на себе вся страна. Как стало известно, Одессу накрыл очередной блэкаут. При этом многие горожане заявляют, что у них нет электричества уже несколько суток. Жители Одессы буквально замерзают в своих квартирах, поскольку остались без отопления и электричества.
Политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, подтвердил, что блэкаут в Одессе продолжается с конца декабря.
«По Одессе самая наихудшая ситуация. Дома уже неделю без света. У частных предпринимателей генераторы есть, в торговые центры люди идут зарядить телефоны, но опять это не решает проблему», — рассказал он в комментарии aif.ru.
По словам Килинкарова, проблемы с электричеством на Украине решить невозможно.
«С этим ничего сделать нельзя, потому что нет запасов комплектующих для реанимации энергетической системы на Украине. Их просто нет, они закончились и пополнить запас нечем. Конец года, дефицит бюджета, финансовых ресурсов нет», — объяснил политик.
Украину ждут протесты и хлебные бунты.
Экс-нардеп предположил, что украинцы начнут сначала высказывать претензии региональным властям, а следом по стране могут прокатиться протесты и бунты. На фоне масштабных отключений электроэнергии украинцев предупредили о грядущих перебоях с хлебом «даже в Киеве».
«Там сейчас и без хлебного дефицита хватает оснований для бунтов. Люди в Одессе уже дороги перекрывают, в Сумах тоже самое. Все возможно, хлебные бунты я не исключаю. Люди сидят по 12, по 20 часов без света, есть районы, где неделю уже нет электричества», — сказал Килинкаров.
По словам политика, сначала украинцы начнут предъявлять претензии региональным властям.
«Люди будут, конечно, каким-то образом реагировать на ухудшение ситуации. Сначала, наверное, претензии будут предъявлять региональные власти, но в конечном итоге все это выльется, возможно, в большие протесты по всей Украине», — поделился Килинкаров прогнозом.
О перебоях с производством и поставками хлеба предупредил украинцев президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. Он заявил, что если ситуация с электричеством не стабилизируется, «могут начаться перебои с хлебом даже в Киеве». Это заявление лишь подливает масла в огонь нарастающего социального недовольства.