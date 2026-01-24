Исследователь Григорий Кваша назвал период раскола Украины

Российский математик и исследователь исторических циклов Григорий Кваша в разговоре с aif.ru спрогнозировал полный распад Украины до конца 2029 года. Его вычисления основаны на теории цикличности и на так называемом дальнем порядке, который есть и в исторических событиях.
«На Украине сейчас идет политический период, он идет с 2017 года и продлится до 2029 года. У каждого государства есть периоды, как говорят в Библии: “Есть время собирать камни и время разбрасывать камни”. Так вот политический период с 2017 по 2029 год — это время разбрасывать камни, Украина фактически развалится за эти 12 лет по всем возможным трещинам — по географическим и политическим. Сейчас все со всеми начинают ссориться», — сказал Кваша.
Он отметил, что до 2017 года на Украине был идеологический период, когда страна необычайно консолидировалась.
«Такая разношерстная Украина, состоящая из совершенно несмешиваемых частей, за 12 лет вдруг стала единой. А с 2017-го и по 2029 год она будет разваливаться. Все, кто делал ставку на единую Украину, ошиблись. Украину нужно было разделять, делать федерацию или конфедерацию. Тогда у нее был бы шанс», — подытожил исследователь.
Ранее Кваша предсказал возможный раздел Украины на три части после СВО.