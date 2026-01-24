Исследователь Григорий Кваша назвал период раскола Украины

«На Украине сейчас идет политический период, он идет с 2017 года и продлится до 2029 года. У каждого государства есть периоды, как говорят в Библии: “Есть время собирать камни и время разбрасывать камни”. Так вот политический период с 2017 по 2029 год — это время разбрасывать камни, Украина фактически развалится за эти 12 лет по всем возможным трещинам — по географическим и политическим. Сейчас все со всеми начинают ссориться», — сказал Кваша.