Кличко сообщил, что перебои с отоплением и водой начались в Киеве

На левом берегу Днепра в Киеве были зафиксированы перебои с отоплением и водоснабжением. Об этом в субботу, 24 января, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
— На левом берегу столицы перебои с тепло — и водоснабжением, — написал он в Telegram-канале, передает РБК.
В Киеве по всему городу стали массово гореть трансформаторы. Об этом 23 января сообщил украинский портал «Страна.ua».
У Киева фактически не осталось своих электрогенерирующих мощностей, и сейчас он запитывается извне. Об этом 22 января сообщил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он пояснил, что собственная генерация электроэнергии в городе уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Также много повреждений получили и внешние источники энергии.
21 января Виталий Кличко высказался, что Киев ожидает гуманитарная катастрофа. Он уточнил, что только в январе город покинули почти 600 тысяч человек. Глава города отметил, что угрозу катастрофы усугубляет ситуация с отоплением и инфраструктурой.