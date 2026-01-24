Кличко сообщил, что перебои с отоплением и водой начались в Киеве

У Киева фактически не осталось своих электрогенерирующих мощностей, и сейчас он запитывается извне. Об этом 22 января сообщил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он пояснил, что собственная генерация электроэнергии в городе уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Также много повреждений получили и внешние источники энергии.