Выбирают плен в России: почему украинки бегут из ВСУ

«Ничего хорошего украинских женщин в ВСУ не ждет: начиная от банальных домогательств и заканчивая изнасилованиями, избиениями и перепродажей в другие подразделения к другим командирам. К женщинам в ВСУ относятся потребительски — как к “живому товару”, который можно обменивать или продавать. В конечном итоге, если ни то, ни другое не подходит, их отправляют “на убой” в штурмовые роты», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.