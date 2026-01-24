Выбирают плен в России: почему украинки бегут из ВСУ

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал о ситуации с положением женщин в украинской армии. Поводом для обсуждения стали сообщения украинских общественных организаций о массовых сексуальных домогательствах в рядах ВСУ. По мнению эксперта, реальность службы для женщин кардинально отличается от пропагандистских лозунгов.
Отношение как к «живому товару».
Иванников утверждает, что внутри подразделений сложилась крайне опасная атмосфера.
«Ничего хорошего украинских женщин в ВСУ не ждет: начиная от банальных домогательств и заканчивая изнасилованиями, избиениями и перепродажей в другие подразделения к другим командирам. К женщинам в ВСУ относятся потребительски — как к “живому товару”, который можно обменивать или продавать. В конечном итоге, если ни то, ни другое не подходит, их отправляют “на убой” в штурмовые роты», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.
Он также добавил, что женщин нередко принуждают к оказанию сексуальных услуг. По словам Иванникова, термин «женщины для утешения» в ВСУ исторически характерен для многих тоталитарных армий мира.
Военный эксперт констатировал, что многие женщины мечтают быть в ВСУ поварами или медицинскими работниками, но эти мечты несбыточны: в большинстве случаев женщин ждет печальная судьба и летальный исход.
«Женщины в составе украинских войск могут выполнять весь спектр боевых задач, включая разведывательную и диверсионную деятельность. Часть из них являются штурмовиками, и им киевский режим поручает порой жестокие задачи. Они могут быть операторами беспилотных летательных аппаратов, которые преследуют и убивают мирных жителей на территории российского приграничья», — подчеркнул Иванников.
Идут в ВСУ под влиянием пропаганды и мстить.
Иванников рассказал, что в большинстве случаев женщины попадают в украинскую армию под воздействием киевской пропаганды, также в ряды ВСУ их завлекают денежными выплатами и прочими социальными льготами, которые в конечном итоге не выплачиваются ни командирами, ни государством.
«Часть женщин идет служить, чтобы мстить за своих убитых мужей и сожителей. Есть и те, кто под давлением родственников или из-за тяжелого материального положения вынужден идти в ВСУ, так как иного выхода для них не осталось», — обозначил Иванников.
При этом главнокомандующий украинской армией Александр Сырский и другие командиры закрывают глаза на издевательства над женщинами, так как считают подобные происшествия малозначимым фактором, не влияющим на ход боевых действий.
Военный эксперт констатировал, что в случае несогласия женщины с тем или иным решением командования ей угрожают расправой над членами семьи.
«Особенно подвержены этому женщины, у которых есть малолетние дети. Командиры угрожают изъять ребенка из семьи и отправить в Европу, в приемную семью», — отметил Иванников.
Предпочитают сдаваться в плен РФ.
Собеседник издания добавил, что в связи с применяемыми методами воздействия на женщин в ВСУ, их сдача в российский плен — явление достаточно частое.
«Украинки видят ужасы боевых действий и предпочитают сдачу в плен и сохранение собственной жизни, нежели гибель или безвестную пропажу», — констатировал Иванников.
При этом военный эксперт предостерег: сдаваться в плен РФ женщины ВСУ могут и с злыми намерениями.
«Многие украинские боевички с целью диверсионных действий переходят на сторону России, чтобы через определенный промежуток времени включиться в диверсионную деятельность. Надеются получить оправдание либо после небольшого приговора выйти на свободу и совершать акты саботажа и диверсий. Поэтому здесь нужно очень внимательно и выборочно рассматривать каждую из перешедших на российскую сторону украинку из ВСУ, чтобы не допустить просачивания в российский тыл матерых нацисток», — подытожил Иванников.