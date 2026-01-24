В РПЦ ответили, запрещено ли отпевать кремированных

Однако сегодня, по его словам, нередко проявляется потребительский подход: кремация выбирается просто потому, что это дешевле. При этом священнослужитель отметил, что нередко решение о кремации принимается людьми вынужденно, когда иного варианта нет. По словам протоиерея, развитие русской цивилизации связано с отказом от языческих практик, и одним из признаков этого процесса стало прекращение кремации как массовой формы погребения.