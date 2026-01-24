В РПЦ ответили, запрещено ли отпевать кремированных

В 2015 году было принято решение Священного синода Русской церкви о христианском погребении усопших.
Отпевание людей, чьи тела были кремированы, в Русской православной церкви (РПЦ) не запрещено. Однако традиционным и естественным способом погребения по-прежнему считается захоронение в гробу. Об этом сообщил секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ, протоиерей Александр Абрамов.
«Отпевать можно человека всегда. В 2015 году было принято решение Священного синода Русской церкви о христианском погребении усопших, и там нет абсолютного запрета на кремацию», — заявил Абрамов. Его слова передает РИА Новости.
Однако сегодня, по его словам, нередко проявляется потребительский подход: кремация выбирается просто потому, что это дешевле. При этом священнослужитель отметил, что нередко решение о кремации принимается людьми вынужденно, когда иного варианта нет. По словам протоиерея, развитие русской цивилизации связано с отказом от языческих практик, и одним из признаков этого процесса стало прекращение кремации как массовой формы погребения.
Ранее сообщалось, что в РПЦ в исключительных условиях допускает возможность кремации усопших. Иерей Конюхов, комментируя позицию Церкви в отношении современных похоронных практик, отметил, что кремация не лишает верующих христианской надежды на воскресение, и Церковь совершает чин отпевания над теми, кто будет кремирован. Вместе с тем, при наличии условий, верующим рекомендуется выбирать именно захоронение тела в землю как более соответствующее сложившейся христианской традиции.