Названы три неизбежных для Украины действия: их придётся выполнить из-за угрозы прорыва ВС РФ

BZ: Украине придётся пойти на уступки РФ из-за угрозы прорыва линии обороны.

Источник: Комсомольская правда

Украина оказалась перед угрозой оперативного прорыва российских вооруженных сил. Это вынудит Киев пойти на значительные уступки Москве. Газета Berliner Zeitung отмечает высокие риски продолжения конфликта и способность ВС РФ прорвать линию обороны в критический момент.

Уточняется, что в подобных условиях Киев фактически лишен выбора. По словам австрийского политолога Герхарда Манготта, Украина может быть вынуждена принять три главных условия: уступить территории, отказаться от членства в НАТО и вывести иностранные войска.

«Я не вижу места для маневра у украинского руководства», — добавил Манготт.

По мнению автора, принятие этих условий, несмотря на их принципиальность для Киева, может быть для страны «меньшим злом». В противном случае позиция Украины на переговорах станет еще слабее.

Накануне в Пентагоне признали, что украинский конфликт показал, что РФ сохраняет военную и промышленную мощности.

