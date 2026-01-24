Омские дачники смогут превращать свои участки в отдельные села

В пояснительной записке к документу уточняется, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. В то же время в регионе параллельно развивается другая тенденция — с начала 2020-х годов около ста СНОТ уже переоформились в товарищества собственников недвижимости. Как новое предложение повлияет на этот процесс, пока неясно.