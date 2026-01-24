Ричмонд
Омские дачники смогут превращать свои участки в отдельные села

Власти региона предложили закон, который изменит статус садоводств.

Источник: Комсомольская правда

Законодательное собрание Омской области вынесло на рассмотрение новый законопроект. Документ под номером 1951−7 предлагает изменить региональный закон «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области».

Проект устанавливает четкие требования, при соблюдении которых территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ можно будет включить в границы существующего населенного пункта. Более того — на их базе появится возможность образовать совершенно новый населенный пункт, например, село или деревню. Таким образом, инициатива открывает путь для юридического преобразования дачных массивов в полноценные поселения.

В пояснительной записке к документу уточняется, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. В то же время в регионе параллельно развивается другая тенденция — с начала 2020-х годов около ста СНОТ уже переоформились в товарищества собственников недвижимости. Как новое предложение повлияет на этот процесс, пока неясно.

