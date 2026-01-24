Мэрия Иркутска напомнила о правилах поведения при встрече с безнадзорными собаками

В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, что при встрече со стаей необходимо сохранять спокойствие и без резких движений покинуть территорию, которую животные считают своей. Не следует проявлять страх или враждебность. Если собака приближается к человеку, виляя хвостом, это может означать поиск пищи. В таком случае не нужно ее кормить — это может закрепить территорию как место кормления и вызвать защитную реакцию в дальнейшем.