Мэрия Иркутска напомнила о правилах поведения при встрече с безнадзорными собаками

В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, что при встрече со стаей необходимо сохранять спокойствие и без резких движений покинуть территорию, которую животные считают своей. Не следует проявлять страх или враждебность. Если собака приближается к человеку, виляя хвостом, это может означать поиск пищи. В таком случае не нужно ее кормить — это может закрепить территорию как место кормления и вызвать защитную реакцию в дальнейшем.
«Главное — не провоцировать конфликт. Нельзя трогать щенков, тревожить взрослых особей во время сна и приема пищи, подходить к ним сзади или делать неожиданные движения. Если зверь рычит и прижимает уши, нужно медленно, не поворачиваясь спиной, отойти в сторону. Нельзя убегать или вести себя агрессивно», — прокомментировал начальник отдела в области обращения с животными по городу Иркутску службы ветеринарии Иркутской области Камал Нагайбаев.
Начальник отдела санитарного состояния администрации города Елена Демьянчикова подчеркнула, что если произошел инцидент с нападением животного, то необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт для оказания медицинской помощи, а также оставить заявку в Единую дежурно-диспетчерскую службу. В обращении нужно указать место, где это случилось, и по возможности описать животное.
Сообщить о местах обитания безнадзорных животных можно в отдел санитарного состояния мэрии по телефону: 52−01−35 (по будням с 9:00 до 18:00). Информацию также принимают в ЕДДС по телефонам: 563−430, 520−112 (круглосуточно).
Ранее агентство сообщало, что плановые мероприятия по отлову бродячих животных продолжаются в Иркутске. Работы выполняются в соответствии с муниципальными контрактами, включающими отлов, обязательную вакцинацию, стерилизацию и чипирование собак. Данные меры призваны обеспечить безопасность горожан и урегулировать численность животных.