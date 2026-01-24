В Ростове прогнозируют до 10 градусов мороза и снег в выходные 24 и 25 января

В Ростове-на-Дону, по прогнозам синоптиков, в эти выходные дни погода будет по-настоящему зимней. В субботу и воскресенье обещают крепкие морозы и ветер.
24 января утром температура опустится до −7°C. Днем станет чуть теплее, но не выше −6°C. Вечером снова похолодает до −7°C, а ночью ртутный столбик может опуститься до отметки от −8°C до −10°C. Во второй половине дня начнется снег, который не прекратится до поздней ночи. Усилится и ветер: его порывы достигнут 6−7 метров в секунду.
Воскресное утро, согласно прогнозу, начнется без осадков, но с морозом около −8°C. Днем в Ростове ожидается −7°C, а к вечеру и ночи похолодает до −8°C и −10°C соответственно. Во второй половине дня и до вечера вновь начнется сильный снегопад. Скорость ветра составит от 4 до 5 метров в секунду.
