В Ростове прогнозируют до 10 градусов мороза и снег в выходные 24 и 25 января

24 января утром температура опустится до −7°C. Днем станет чуть теплее, но не выше −6°C. Вечером снова похолодает до −7°C, а ночью ртутный столбик может опуститься до отметки от −8°C до −10°C. Во второй половине дня начнется снег, который не прекратится до поздней ночи. Усилится и ветер: его порывы достигнут 6−7 метров в секунду.