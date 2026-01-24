Синоптик Позднякова спрогнозировала, каким будет первый месяц весны

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru рассказала, какой будет погода в первый месяц весны.
«Первый месяц весны по расчетам долгосрочных моделей сезонных прогнозов погоды обещает быть с небольшой положительной аномалией температуры воздуха», — сообщила синоптик.
Позднякова при этом отметила, что ситуация может измениться, так как долгосрочные прогнозы имеют точность порядка 70−80%.
Ранее синоптик также заявила, что тепло в центральную часть России придет в последние дни января.