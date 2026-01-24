Снегопады и морозы до −34 градусов: жителей Башкирии предупредили об очень холодных выходных

Наступившие выходные в Башкирии будут морозными, но без сильных снегопадов. По данным Башгидрометцентра, ветер ожидается слабый, преимущественно переменных направлений.
Сегодня, 24 января, будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут −15, −20 градусов, в северных районах температура может опуститься до −25.
Завтра ночью, 25 января, похолодает существенно: температура составит −23, −28 градусов, а при прояснениях в отдельных районах возможны морозы до −29, −34. Днем будет −15, −20, на севере республики — до −25 градусов. Вновь ожидаются небольшие снегопады.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.