Снегопады и морозы до −34 градусов: жителей Башкирии предупредили об очень холодных выходных

В Башкирии прогнозируют 34-градусные морозы.

Источник: Комсомольская правда

Наступившие выходные в Башкирии будут морозными, но без сильных снегопадов. По данным Башгидрометцентра, ветер ожидается слабый, преимущественно переменных направлений.

Сегодня, 24 января, будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут −15, −20 градусов, в северных районах температура может опуститься до −25.

Завтра ночью, 25 января, похолодает существенно: температура составит −23, −28 градусов, а при прояснениях в отдельных районах возможны морозы до −29, −34. Днем будет −15, −20, на севере республики — до −25 градусов. Вновь ожидаются небольшие снегопады.

