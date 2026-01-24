Россияне массово отказываются от каблуков в пользу кроссовок и галош

Значительнее всего выросли продажи кроксов, сабо и мюли (сразу +36% до 10,5 миллиона пар), в тренде также зимние угги и унты (+30%). По-прежнему огромный спрос на спортивные кроссовки и кеды — 16 миллионов пар (почти на 30% больше, чем в прошлом году). Даже галоши, про которые вы могли забыть, тоже набрали популярность — 6 миллионов проданных пар и прирост в 23%.