Россияне массово отказываются от каблуков в пользу кроссовок и галош

У россиян замечен новый тренд — отказ от обуви на каблуках. Вместо этого теперь наши носят галоши, кроссовки и прочие кроксы. Как рассказали Life.ru аналитики «Честного знака», наши сограждане за прошлый год скупили на треть больше обуви без каблука, чем в 2024-м.

Источник: Life.ru

Значительнее всего выросли продажи кроксов, сабо и мюли (сразу +36% до 10,5 миллиона пар), в тренде также зимние угги и унты (+30%). По-прежнему огромный спрос на спортивные кроссовки и кеды — 16 миллионов пар (почти на 30% больше, чем в прошлом году). Даже галоши, про которые вы могли забыть, тоже набрали популярность — 6 миллионов проданных пар и прирост в 23%.

При этом цена на такую обувь в прошлом году пошла вниз. Кроме того, на рынке стало меньше палёнки вроде «абибасов».

Кстати, в СССР обувь была культом и дефицитом. Лёгкая промышленность финансировалась по остаточному принципу, и продукция суровых фабричниц не всегда нравилась населению. Достать модную одежду можно было за большие деньги. Life.ru рассказал про 8 советских способов, чтобы сохранить любимую пару обуви на годы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.