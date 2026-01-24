На Байкале готовится к открытию ледовая переправа на Ольхон

Долгожданная ледовая переправа на Малом море озера Байкал вскоре свяжет материк с островом Ольхон. Причиной тому — затяжные морозы, державшиеся в регионе больше недели: лед достиг необходимой прочности. Сейчас его толщина превышает 55 см.
Специалисты уже приступили к подготовительным работам. Они разравнивают ледяную поверхность; устраняют торосы; устанавливают вешки, обозначающие границы будущей дороги.
В ближайшее время на переправе появятся дорожные знаки, ограничивающие грузоподъемность и скорость движения, а также информационные щиты с правилами пользования ледовой дорогой.
Организацией переправы занимается Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. Работы проходят под контролем Главного управления МЧС по Иркутской области.
Переправа станет частью региональной автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир. Маршрут традиционно проложат от деревни Куркут на материке до Иркутской Губы на Ольхоне. Протяжённость ледовой дороги составит около 11 км.
Открытие переправы с нетерпением ждут как местные жители острова Ольхон, так и туристы, приезжающие полюбоваться неповторимым байкальским льдом. По планам, переправа заработает в первой половине февраля.
Важно! Выход и выезд на лед вне официальных переправ смертельно опасен. Пользуйтесь только обустроенными маршрутами!
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о жительницах Иркутска, которые приобрели дорогостоящие годовые абонементы в одну из студий растяжки в городе, но вскоре оказалось, что все три местных филиала известной сети, представленной во многих городах страны, закрылись.