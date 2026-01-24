Индексация пособий и новые правила для покупателей: что изменится в жизни россиян с 1 февраля

С 1 февраля в России вступают в силу изменения, которые затронут более 40 видов социальных выплат, а также правила компенсаций потребителям и полномочия властей в сфере ЖКХ. Ключевое изменение — индексация социальных пособий на 5,6%, которая коснётся материнского капитала, выплат при рождении ребёнка, пособий по уходу за детьми до полутора лет и многих других мер поддержки.
Одновременно меняются правила компенсации за некачественный технически сложный товар: теперь при расчёте возмещения будет учитываться степень износа и год выпуска изделия. Покупатель сможет получить разницу между уплаченной суммой и стоимостью аналогичного товара с сопоставимым износом, кроме случаев, когда продавец умышленно ввёл его в заблуждение. Также уточняется порядок взыскания штрафов с продавцов: штраф не применяется, если требование не удовлетворено по вине самого потребителя или из-за срыва поставок у добросовестного контрагента, а также при соблюдении досудебного медиативного соглашения.
Правительство России получает новые полномочия по регулированию сферы ЖКХ и энергетики на территориях, где введены режимы контртеррористической операции или другие особые правовые режимы. Власти смогут устанавливать особые правила ценообразования, работы рынков электроэнергии и требования к надёжности объектов в этих регионах.
Ранее депутат ГД Ярослав Нилов сообщил, что выплаты военным пенсионерам с 1 октября 2026 года предварительно проиндексируют на 4%. Однако есть вероятность увеличения этого процента ближе к дате индексации.