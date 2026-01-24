Индексация пособий и новые правила для покупателей: что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Одновременно меняются правила компенсации за некачественный технически сложный товар: теперь при расчёте возмещения будет учитываться степень износа и год выпуска изделия. Покупатель сможет получить разницу между уплаченной суммой и стоимостью аналогичного товара с сопоставимым износом, кроме случаев, когда продавец умышленно ввёл его в заблуждение. Также уточняется порядок взыскания штрафов с продавцов: штраф не применяется, если требование не удовлетворено по вине самого потребителя или из-за срыва поставок у добросовестного контрагента, а также при соблюдении досудебного медиативного соглашения.