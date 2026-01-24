На холод в социальных учреждениях нужно жаловаться в Роспотребнадзор

О температурных нормах на объектах социальной инфраструктуры в разгар зимы напомнили специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Минимум — +18 °С для спальных детсадов и школьных классов, максимум — +26 °С — для больничных палат. Соблюдение заданных рамок должно быть строгим.
Согласно нормативам, в зимний период в детских садах самый низкий температурный порог — +18 °С позволителен в спальнях дошкольных организаций, но не больше +24° С. В игровых комнатах допустимый режим — от +20 — 24. В больничных и санаторных палатах установлена норма от + 20 — 26. От +18 до +24 должно быть в образовательных учреждениях.
«Контролировать температуру воздуха в помещениях обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели в рамках производственного контроля за соблюдением санитарных правил», — отметили в Роспотребнадзоре.
С жалобами на низкую температуру воздуха граждане могут обращаться в ведомство лично или на сайт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в разделе «Приём обращений граждан» (25.rospotrebnadzor).
Вместе с тем, в сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом врачи рекомендуют чаще проветривать помещения. Это отличная профилактика инфекционных заболеваний и их осложнений. Так, согласно санитарным правилам, в больничных палатах необходимо повторять процедуру 4 раза в день, по 15 минут.
«Следует помнить, что иногда страшен не сам холод, а перепады между комнатной и уличной температурами, которые доходят до 50 градусов. Они особенно неприятны для гипертоников, сердечников, больных вегетососудистой дистонией», — предупредили в Региональном центре медпрофилактики Приморья.