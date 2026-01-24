На холод в социальных учреждениях нужно жаловаться в Роспотребнадзор

Согласно нормативам, в зимний период в детских садах самый низкий температурный порог — +18 °С позволителен в спальнях дошкольных организаций, но не больше +24° С. В игровых комнатах допустимый режим — от +20 — 24. В больничных и санаторных палатах установлена норма от + 20 — 26. От +18 до +24 должно быть в образовательных учреждениях.