Боец Серб пошел на СВО мстить за убитых мирных жителей Херсона

Боец российской армии с позывным «Серб» присоединился к ВС РФ из-за того, что собственными глазами видел, как ВСУ убивали мирное население в Херсонской области, и захотел отомстить. Разговор с бойцом вел финский военкор Кости Хейсканен, запись есть в распоряжении aif.ru.
«Я пошел служить, потому что надо помочь родине. Мне было на тот момент 18 лет. Украинцы убивали мирное население в Херсонской области. Я сам все видел. Мои друзья, земляки, тоже пошли служить, чтобы отомстить. Они не могут это терпеть», — заявил Серб.
Боец также рассказал, что видел труп мирного жителя рядом с позициями ВСУ.
«Мы пролетали на БПЛА от их территории и увидели труп. Это был мирный житель», — отметил он.
