Названы основные причины ухудшения звука в смартфоне

РИА Новости: пыль и грязь загрязняют динамики смартфонов, ухудшая звук.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пыль и грязь постепенно загрязняют динамики смартфона, создавая барьер для воздуха, а чаще всего отверстия забиваются карманной пылью, рассказала РИА Новости руководитель отдела электроники розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Динамики в смартфонах, ноутбуках или беспроводных колонках работают по принципу вибрации мембраны, которая преобразует электрические сигналы в звук. Пыль и грязь постепенно заполняют щели и отверстия, создавая барьер для воздуха. Наиболее часто отверстия для динамиков забиваются карманной пылью», — сообщила она.

Сначала звук становится тише — мембрана не может свободно вибрировать. Со временем грязь затвердевает, вызывая искажения звука, низкие частоты пропадают, а высокие звучат с треском. В крайних случаях динамик полностью выходит из строя, объяснила она.

Похожая ситуация возникает и с микрофонами, продолжила Голицына. Они имеют крошечные отверстия и защитные сетки, которые легко забиваются пылью и частицами кожи. В результате голос при звонках или записи аудио становится приглушенным, появляются помехи, а собеседники все чаще жалуются на плохую слышимость.

«Пользователь может не сразу связать проблему с загрязнением, списывая ее на сбои связи или неисправность программного обеспечения», — отметила эксперт.

В свою очередь дополнительный риск создает влага. Даже при наличии влагозащиты микроскопические частицы пыли, смешиваясь с влагой и кожным жиром, образуют плотный налет, который ускоряет износ мембран и может привести к коррозии контактов.

Голицына рекомендует регулярно проводить уход за динамиками сухой мягкой щеткой, специальными салфетками или баллоном со сжатым воздухом. Но не стоит применять иголки, зубочистки и агрессивные жидкости — они могут повредить защитную сетку и саму мембрану.