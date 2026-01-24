Врач Кондрахин назвал самые уязвимые для сильного мороза части тела

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru назвал самые уязвимые для холода части тела у человека. Как сообщалось, синоптики прогнозируют усиление морозов в России.
«У нас есть руки и ноги — конечности, которые находятся по краям тела. Так было и будет всегда. Они замерзают гораздо быстрее. Это объясняется их удаленностью от “горячего источника” — печени и внутренних органов. Чем дальше части тела от этого центра, тем быстрее они охлаждаются. Поэтому руки, ноги, нос и уши — всё, что дальше от корпуса, — замерзает в первую очередь», — сказал Кондрахин.
Ранее Кондрахин посоветовал заменить перчатки на варежки в сильные морозы.
Напомним, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве с 22 января начнет меняться, в регион придут серьезные морозы, а 25 января станет самым холодным днем за всю зиму.