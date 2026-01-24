Эксперт назвала пять ситуаций, когда нужно срочно забирать деньги со вклада

По её словам, досрочное закрытие счёта может быть рациональным, если средства могут работать эффективнее в ином месте. Например, при стремительном росте ставок выгоднее забрать деньги с прежнего депозита и разместить их на новом под более высокие проценты. Аналогично имеет смысл погасить задолженность, если проценты по кредиту превышают доходность по вкладу.
Также подобный шаг оправдан при необходимости крупной покупки или инвестиции с высокой потенциальной доходностью. Но каждое решение требует расчёта баланса между возможной прибылью и рисками. К важным причинам относятся экстренные жизненные ситуации и риск потери вложений в случае отзыва лицензии у банка, если сумма превышает страховой лимит.
Ранее экономист заявил, что в ближайшие месяцы курсы доллара и евро могут снова вырасти после недавнего обвала. По его оценке, до конца зимы доллар способен вернуться к 80 рублям, евро — приблизиться к 95 рублям, а юань — к 11,5 рубля. Текущая слабость иностранных валют носит временный характер и может быть интересной возможностью для покупки. Ожидается, что ключевая ставка ЦБ к концу года составит 12%, а сокращение профицита торгового баланса снизит предложение валюты от экспортёров.
