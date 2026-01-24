Эксперт назвала пять ситуаций, когда нужно срочно забирать деньги со вклада

Ранее экономист заявил, что в ближайшие месяцы курсы доллара и евро могут снова вырасти после недавнего обвала. По его оценке, до конца зимы доллар способен вернуться к 80 рублям, евро — приблизиться к 95 рублям, а юань — к 11,5 рубля. Текущая слабость иностранных валют носит временный характер и может быть интересной возможностью для покупки. Ожидается, что ключевая ставка ЦБ к концу года составит 12%, а сокращение профицита торгового баланса снизит предложение валюты от экспортёров.