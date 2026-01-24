Новосибирскому метрополитену исполнилось 40 лет со дня открытия

В Новосибирске отметили 40-летие со дня открытия метрополитена. По случаю юбилея в концертном комплексе имени В. Маяковского прошло торжественное мероприятие, где мэр города Максим Кудрявцев поздравил коллектив и вручил награды сотрудникам.
— Строительство метро началось в 1979 году, а первый участок для движения (пять станций Ленинской линии) был открыт 7 января 1986 года. Метрополитен стал первым в Сибири, — написал мэр в своем ТГ-канале.
Сегодня метро остается ключевой транспортной артерией города. Ежегодно оно перевозит более 80 миллионов пассажиров. В составе подвижного парка — 125 вагонов, сформированных в 30 поездов. В 2024 году на линии вышли новые электропоезда «Ермак» — всего пять современных составов.
Мэр Новосибирска благодарил работников метро за ежедневный труд и подчеркивает, что именно благодаря их работе горожане и гости города могут пользоваться быстрым, комфортным и безопасным видом транспорта.