В Тюмени хотят изменить правила тарифа, позволяющего сэкономить на проезде на автобусах

В Тюмени хотят изменить правила пересадочного тарифа, который позволяет совершить одну бесплатную пересадку на автобусах в течение часа. Как сообщили URA.RU в городской администрации, рассматривается вариант увеличения времени, в рамках которого можно будет воспользоваться тарифом.

«В настоящее время рассматривается вопрос увеличения времени для совершения бесплатной пересадки в транспорте общего пользования города Тюмени, при использовании пересадочного тарифа», — рассказали в мэрии. В будущем отрезок может увеличиться с 60 минут до 90.

Пересадочный тариф действует с 1 января 2024 года. Он позволяет жителям областной столицы платить один раз за две поездки на общественном транспорте. Как он работает: пассажиры оплачивают первую поездку с помощью транспортной карты, на билете отмечается, что в течение часа доступна бесплатная пересадка.