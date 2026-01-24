В Тюмени хотят изменить правила тарифа, позволяющего сэкономить на проезде на автобусах

Пересадочный тариф действует с 1 января 2024 года. Он позволяет жителям областной столицы платить один раз за две поездки на общественном транспорте. Как он работает: пассажиры оплачивают первую поездку с помощью транспортной карты, на билете отмечается, что в течение часа доступна бесплатная пересадка.