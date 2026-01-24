Ди Каприо, Стоун, Шаламе и Колокольников: кто поборется за главную актерскую премию Actor Awards в 2026 году

На церемонии премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) 2025 года главный приз за лучший актерский ансамбль в полнометражном фильме получила картина «Конклав» (18+), посвященная выборам Папы Римского. Среди драматических сериалов триумфатором стал исторический проект «Сегун» по роману Джеймса Клавелла — он удостоился наград за актерский ансамбль, а также за лучшие мужскую и женскую роли, отдельно был отмечен каскадерский состав. В категории комедийных сериалов премию за лучший актерский ансамбль получил проект «Убийства в одном здании», закрепивший за собой статус одного из самых заметных комедийных сериалов сегодняшнего дня.