В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ, как и в целом Болонская система образования, является калькой с Запада и его нужно последовательно отменять. В свою очередь в Рособрнадзоре сообщили РИА Новости, что готовы к конструктивному диалогу об улучшении экзамена.