Учёные ДВФУ создали основу для лекарств от болезней мозга из рыбьего жира

Учёные Дальневосточного федерального университета разработали новые биологически активные соединения на основе рыбьего жира, которые в будущем могут лечь в основу препаратов против нейродегенеративных заболеваний. Эти вещества показали высокую эффективность в подавлении воспалительных процессов в клетках головного мозга и их защите от повреждений.
Исследование провела команда под руководством преподавателя ДВФУ Дарьи Ивашкевич и студентки Института Мирового океана Екатерины Громовой совместно с коллегами из Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Игорем Манжуло, Анастасией Егораевой, Русланом Султановым и Ариной Пономаренко. Специалисты детально изучили механизмы влияния производных омега-3 жирных кислот на астроциты и микроглию — ключевые клетки, обеспечивающие жизнеспособность нейронов. Именно сбои в их работе считаются причиной развития тяжёлых патологий, включая болезнь Паркинсона и последствия черепно-мозговых травм.
Работу проводили на клеточных культурах и животных моделях, воспроизводящих лёгкую нейротравму и нейродегенерацию. Учёные анализировали активность генов, связанных с воспалением, и оценивали способность новых соединений проникать через гематоэнцефалический барьер. Эксперименты позволили отследить не только биохимический отклик, но и реальный терапевтический потенциал веществ.
Были протестированы несколько этаноламидов, синтезированных из концентрата рыбьего жира. Полученные данные доказали их способность значительно снижать окислительный стресс и блокировать выработку провоспалительных молекул. Это не только подавляет разрушительные процессы, но и запускает естественные механизмы восстановления нервной ткани.
«Наше исследование переводит общие знания о пользе омега-3 в практическую плоскость. Мы изучаем конкретные биоактивные производные — N-ацилэтаноламины, которые напрямую регулируют воспаление, — пояснила Екатерина Громова. — Это открывает путь к созданию нового поколения нейропротекторных лекарств на основе местного морского сырья, что стратегически важно для Дальнего Востока».
Важным итогом стала отработка технологии получения этих перспективных соединений из доступного дальневосточного сырья. Подобранные дозировки демонстрируют их безопасность для потенциального применения. Работа продолжается, и её результаты уже опубликованы в авторитетных научных сборниках, включая материалы конференций и издательства Springer Nature.