Учёные ДВФУ создали основу для лекарств от болезней мозга из рыбьего жира

Учёные Дальневосточного федерального университета разработали новые биологически активные соединения на основе рыбьего жира, которые в будущем могут лечь в основу препаратов против нейродегенеративных заболеваний. Эти вещества показали высокую эффективность в подавлении воспалительных процессов в клетках головного мозга и их защите от повреждений.