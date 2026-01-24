Власти Ростовской области назвали причину, по которой в двух районах неделю не было воды

В Ростовской области в Гуково, Зверево, а также в двух районах неделю местные жители были без воды и тепла из-за коммунальной аварии. Устранение неполадок заняло несколько дней. Как рассказал заместитель по производству ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» (УРСВ) Андрей Кошкарев, водовод построили с нарушениями, кроме того, его никогда не обслуживали.