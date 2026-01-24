Власти Ростовской области назвали причину, по которой в двух районах неделю не было воды

В Ростовской области в Гуково, Зверево, а также в двух районах неделю местные жители были без воды и тепла из-за коммунальной аварии. Устранение неполадок заняло несколько дней. Как рассказал заместитель по производству ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» (УРСВ) Андрей Кошкарев, водовод построили с нарушениями, кроме того, его никогда не обслуживали.
Во время аварийных работ возникли трудности с запчастями.
— Водовод сам турецкого изготовления, запчастей в РФ на него нет, при строительстве было очень много нарушений. Еще один момент, который усугубляет ситуацию, — отсутствие резервов, озвучил — сказал Андрей Кошкарев во время пресс-конференции в «Интерфакс Юг».
Также проблемы с водоснабжением возникли накануне, 23 января, в Донской столице.
Об этом в телеграм-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
— В связи с порывом водовода на ул. Стрелковой, 24/2 временно остановлено водоснабжение в границах улиц: Таганрогская — ЖД пути — М. Стрелковая — Б. Стрелковая — Дебальцевская, — написала она в своем теле.