Число прямых авиарейсов из Красноярска в Пекин увеличится до пяти в неделю

Ранее вылеты из красноярского аэропорта в Пекин выполнялись трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам. Согласно новому графику, со 2 марта в расписании появится дополнительный рейс по понедельникам, а с 19 марта добавится еще один вылет — по четвергам.