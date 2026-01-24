Ричмонд
Число прямых авиарейсов из Красноярска в Пекин увеличится до пяти в неделю

В марте количество авиарейсов из Красноярска в Пекин вырастет с трех до пяти в неделю.

Весной этого года расписание полетов по маршруту Красноярск — Пекин станет более плотным. Частота рейсов в столицу Китая увеличится, что предоставит пассажирам больше возможностей для планирования деловых поездок и путешествий.

Ранее вылеты из красноярского аэропорта в Пекин выполнялись трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам. Согласно новому графику, со 2 марта в расписании появится дополнительный рейс по понедельникам, а с 19 марта добавится еще один вылет — по четвергам.

Таким образом, авиасообщение между городами станет почти ежедневным, за исключением пятницы и воскресенья. Все перелеты по данному направлению будет выполнять авиакомпания «Россия». Увеличение количества рейсов также позволит красноярцам более удобно планировать стыковочные маршруты через Пекин в другие страны Азии.