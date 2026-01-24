Жительницы Иркутска пытаются вернуть деньги за абонементы закрывшейся студии

Несколько жительниц Иркутска лишились денег после закрытия трёх филиалов сети студий растяжки. Женщины приобрели годовые абонементы — кто-то оплатил полную стоимость, кто то оформил рассрочку через банк. Об этом сообщает КП-Иркутск.
Так, Елена Кузнецова в январе 2025 года купила абонемент за 26 500 рублей, хотя предыдущий ещё не истёк. В декабре она узнала о закрытии студии, отправила документы на возврат, но получила отказ: владелица посоветовала «обращаться в суд» и заявила о возможном банкротстве.
Екатерина и её мать в ноябре 2025 года приобрели два абонемента (85 000 рублей на 96 занятий), но успели посетить лишь несколько тренировок. В январе они узнали, что студия закрылась, а владелица до последнего продавала абонементы со скидками (30 000 рублей вместо 50 000).
Нина Петрова, купившая абонемент в рассрочку, посетила всего три занятия, а в конце декабря обнаружила, что студия закрыта. Ей приходится платить банку 4 550 рублей в месяц за неиспользованные услуги.
Бывшие сотрудники также жалуются на долги по зарплате. Сейчас пострадавшие пишут заявления в полицию, прокуратуру и консультируются с юристами. По их оценкам, ущерб составляет миллионы рублей. В МВД проводят проверку.