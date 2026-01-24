Цыганова раскритиковала назначение Богомолова ректором Школы-студии МХАТ

Певица Виктория Цыганова раскритиковала назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
В эмоциональной публикации артистка охарактеризовала эту новость как худший из возможных вариантов, допустила намеки на возможное покровительство со стороны журналистки Ксении Собчак и резко высказалась о творчестве режиссера.
— Золотовицкий в гробу вертится от этой новости, наверное. Худшей кандидатуры и не придумаешь. Собчачка подсуетилась и купила должность для мужа? — поинтересовалась певица.
По словам Виктории, сейчас общество наблюдает закат цивилизации: Цыганова считает, что новые поколения воспитывают «психи-извращенцы», а духовные ценности «вымарываются» из культуры России. Артистка предположила, что министром культуры после Ольги Любимовой станет певица Инстасамка.
— Чему вообще новый ректор учить студентов собрался, голышом по сцене скакать и извращенцев отыгрывать? А может, на катафалке в день свадьбы кататься и икру черную тазиками жрать? — написала Цыганова в своем Telegram-канале.
Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ и заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, с которым он продолжительное время боролся.
До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также выступил с резкой критикой Богомолова. Общественник назвал режиссера «извращенцем» и «большим любителем пошлятины».