Яркие световые столбы озарили небо над западом России

Над западной частью России в ночь на 24 января были зафиксированы яркие световые столбы, которые осветили небо.
Сообщается, что необычное природное явление наблюдалось в Воронеже, Республике Коми, Курске, Нижнем Новгороде и Самаре.
Уточняется, что так называемые ледяные столбы возникают из-за отражения света от кристаллов льда, находящихся во взвешенном состоянии в атмосфере, в результате чего формируется эффект светящихся колонн, видимых с поверхности земли.
Ранее россияне опубликовали в соцсетях кадры «кровавой» Луны в небе над регионами страны.