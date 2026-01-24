Ричмонд
Яркие световые столбы озарили небо над западом России

Над западной частью России в ночь на 24 января были зафиксированы яркие световые столбы, которые осветили небо.

Источник: Аргументы и факты

Над западной частью России в ночь на 24 января были зафиксированы яркие световые столбы, которые осветили небо.

Сообщается, что необычное природное явление наблюдалось в Воронеже, Республике Коми, Курске, Нижнем Новгороде и Самаре.

Уточняется, что так называемые ледяные столбы возникают из-за отражения света от кристаллов льда, находящихся во взвешенном состоянии в атмосфере, в результате чего формируется эффект светящихся колонн, видимых с поверхности земли.

Ранее россияне опубликовали в соцсетях кадры «кровавой» Луны в небе над регионами страны.