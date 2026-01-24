Власти Башкирии без торгов выделили землю для строительства парильни

Инвестиционный проект был представлен на совещании у главы региона Радия Хабирова еще в декабре прошлого года. После презентации он получил статус приоритетного и поэтому участок в Кировском районе башкирской столицы организация получит без торгов. На «Инвестчасе» инвестор обозначил, что планирует вложить в реализацию проекта около 2 млрд рублей. В итоге на участке площадью 15 тысяч квадратных метров будет построен комплекс с термами и парильнями на 10 тысяч «квадратов».