Власти Башкирии без торгов выделили землю для строительства парильни

Но портале правовой информации, где публикуются распоряжения органов власти Башкирии, накануне появилось распоряжение о выделении компании «Городские Парильни Башкортостана» земельного участка в аренду в Уфе.
Инвестиционный проект был представлен на совещании у главы региона Радия Хабирова еще в декабре прошлого года. После презентации он получил статус приоритетного и поэтому участок в Кировском районе башкирской столицы организация получит без торгов. На «Инвестчасе» инвестор обозначил, что планирует вложить в реализацию проекта около 2 млрд рублей. В итоге на участке площадью 15 тысяч квадратных метров будет построен комплекс с термами и парильнями на 10 тысяч «квадратов».
В термальном парке будут построены несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан. Открытие комплекса запланировано на 2029 год, а строит его компания, которая реализовала точно такие же проекты в Сургуте и Тюмени.
