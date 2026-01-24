За ночь над РФ уничтожены 75 украинских беспилотников

Срочная новость.
В течение минувшей ночи 24 января средствами ПВО было уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
