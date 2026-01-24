Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над РФ уничтожены 75 украинских беспилотников

В течение минувшей ночи 24 января средствами ПВО было уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в МО РФ.

Срочная новость.

В течение минувшей ночи 24 января средствами ПВО было уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в МО РФ.