Ушел из жизни омский тренер по греко-римской борьбе Петр Крысов

23 января 2026 года умер ветеран греко-римской борьбы Петр Крысов. Омичу было 87 лет. Скорбную новость сообщила региональное отделение Федерации спортивной борьбы.
Классической борьбой сибиряк начал заниматься в 1953 году в секции местного речного училища. Во время стажировки на Тихоокеанском флоте с 1956 по 1957 год организовал тренировки на кораблях, сборная матросов вошла в число лучших на первенстве дивизии.
В 1958 году Петр поступил в ОГИФК, параллельно вел секцию греко-римской борьбы и получил звание мастера спорта. После окончания института Крысов стал штатным преподавателем. В 1989 году он выступил инициатором открытия ДЮСШ № 19, где был тренером и инструктором-методистом. Воспитанники неоднократно побеждали на всероссийских турнирах.
Петр Иванович поднимался на пьедесталы престижных соревнований, участвовал в организации областных праздников «Королева спорта», был награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ».
Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования родным и близким скончавшегося.
О дате и месте прощальной церемонии будет сообщено дополнительно.