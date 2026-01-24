Ушел из жизни омский тренер по греко-римской борьбе Петр Крысов

В 1958 году Петр поступил в ОГИФК, параллельно вел секцию греко-римской борьбы и получил звание мастера спорта. После окончания института Крысов стал штатным преподавателем. В 1989 году он выступил инициатором открытия ДЮСШ № 19, где был тренером и инструктором-методистом. Воспитанники неоднократно побеждали на всероссийских турнирах.