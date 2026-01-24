Синоптик Леус: в Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

В различных районах города температура варьировалась: от −14,5 градусов на Балчуге до −20,8 в Бутове, а в Новой Москве и в районе Михайловского столбики термометров опускались до −26,4 градусов. В Московской области диапазон минимальных температур оказался еще шире: от −14,2 градусов в Солнечногорске до −28,2 в Черустях. Последний показатель стал самым низким в регионе с начала зимнего периода.