Синоптик Леус: в Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

В российской столице была самая холодная ночь этой зимы.
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала нынешнего зимнего сезона — температура воздуха составила 17,3 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы. Минимальная температура воздуха, по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, опустилась до отметки в −17,3 градусов», — написал эксперт в своем telegram-канале. Предыдущее минимальное значение было зафиксировано 24 декабря 2025 года и составляло −16,4 градусов.
В различных районах города температура варьировалась: от −14,5 градусов на Балчуге до −20,8 в Бутове, а в Новой Москве и в районе Михайловского столбики термометров опускались до −26,4 градусов. В Московской области диапазон минимальных температур оказался еще шире: от −14,2 градусов в Солнечногорске до −28,2 в Черустях. Последний показатель стал самым низким в регионе с начала зимнего периода.
В Центральном федеральном округе значения температуры местами приблизились к отметке −30. В частности, во Владимирской области, в городе Вязники, ночью зафиксировали −29,8 градусов. Самой холодной точкой Европейской части России стал поселок Вая в Красновишерском округе Пермского края, где температура опустилась до −38,2 градусов.
Ранее, как сообщало издание «Москва с огоньком», в российской столице зафиксировано обледенение Останкинской телебашни. В регион вернулись сильные морозы, температура воздуха опускалась до −20 градусов.