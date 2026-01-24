Ученый Селиверстов назвал причину сухости воздуха зимой

«Избыток водяных паров конденсируется, то есть превращается в капли росы. Зимой на улице воздух охлаждается еще сильнее — и водяного пара в нем еще меньше. Но стоит ему попасть в теплое помещение, и его способность удерживать пары воды резко растет, а “своего” пара он почти не приносит. Вот поэтому влага в такой атмосфере и начинает сильно испаряться, восполняя недостачу», — пояснил Селиверстов.