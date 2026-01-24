Ученый Селиверстов назвал причину сухости воздуха зимой

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ощущение сухости, возникающие у людей зимой в отапливаемых помещениях, вопреки распространенному мнению, создают не радиаторы отопления, а холодный воздух, который при попадании в тепло начинает поглощать влагу. Об этом ТАСС рассказал старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Селиверстов.
«Почему с начала отопительного сезона советуют ставить увлажнители? Часто говорят, что это батареи сушат воздух. Но с точки зрения физики это ошибка: в том, что воздух сухой, виновато не тепло в наших домах, а холод за нашими окнами», — рассказал ученый.
Он отметил, что воздух при охлаждении теряет способность удерживать влагу, что, в частности, становится причиной появления росы на траве летними вечерами.
«Избыток водяных паров конденсируется, то есть превращается в капли росы. Зимой на улице воздух охлаждается еще сильнее — и водяного пара в нем еще меньше. Но стоит ему попасть в теплое помещение, и его способность удерживать пары воды резко растет, а “своего” пара он почти не приносит. Вот поэтому влага в такой атмосфере и начинает сильно испаряться, восполняя недостачу», — пояснил Селиверстов.