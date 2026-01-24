Звезду «Клюквенного щербета» выгнали из сериала после задержания с наркотиками

Турецкий актер Догукан Гюнгер сообщил, что его исключили из состава сериала «Клюквенный щербет» после задержания с наркотиками. Об этом он рассказал в личном блоге.
По мнению артиста, каждый человек имеет право на ошибку, в связи с чем он считает решение команды проекта безжалостным и несправедливым. Он отметил, что уже исправился и готов начать жизнь с чистого листа.
Гюнгер выразил надежду, что в ближайшее время примет участие в новых и более успешных проектах, чем «Клюквенный щербет». По его словам, рядом с ним остаются преданные поклонники, а также близкие люди, готовые поддержать его в любой момент.
— Каждый заслуживает второго шанса. Я оставляю этих безжалостных людей и компании, которые не верят, с их совестью и обращаю их к Аллаху. Однако я также хочу открыто заявить общественности, что я уверенно стою на ногах и, сохраняя данное себе обещание вести чистую жизнь, очень скоро снова буду вместе с вами, своими любителями, в более прекрасных делах, — заключил актер.
В начале января в Турции в рамках расследования дела о наркотиках задержаны 24 человека, среди которых оказался актер Догукан Гюнгер, известный по сериалу «Клюквенный щербет».
Позже стало известно, что турецкого актера Джана Ямана также взяли во время операции правоохранителей в ночных заведениях Стамбула. У Ямана якобы при себе нашли твердые предметы красноватого цвета. Сам артист эти сообщения опроверг.