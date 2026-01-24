Сургутские дачники боятся за свою жизнь из-за перебоев с электричеством

Дачники опасаются за свою жизнь из-за перепадов напряжения.
Жители садового товарищества «Витамин» в Сургуте опасаются за свою безопасность и сохранность имущества из-за нестабильной подачи электроэнергии. По словам дачников, в кооперативе регулярно происходят скачки напряжения, которые приводят к отключениям электричества и выходу из строя бытовой техники. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Светлана Маслова.
«Мы боимся за свою жизнь. Из-за перебоев в подаче электричества в любой момент может произойти пожар. Оборудование постоянно замыкает или перегревается. У нас выбивает счетчики, отключаются трансформаторы, не работает вся техника», — сообщила Маслова.
Она утверждает, что напряжение в сети не соответствует нормативам, а обращения в сетевую компанию «ЮТЭК-Региональные сети» пока не дали результата. По словам жительницы, люди рассматривают возможность обращения в надзорные органы.
В «ЮТЭК-Региональные сети» проблему связывают с перегрузкой сетей из-за большого числа потребителей. Как сообщил технический директор компании Денис Бетев, окончательно вопрос планируется решить до конца 2026 года после строительства подстанции «Дачная» и перераспределения нагрузки с 20 близлежащих дачных кооперативов, где расположено более 6 тысяч участков.