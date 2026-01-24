Сургутские дачники боятся за свою жизнь из-за перебоев с электричеством

Жители садового товарищества «Витамин» в Сургуте опасаются за свою безопасность и сохранность имущества из-за нестабильной подачи электроэнергии. По словам дачников, в кооперативе регулярно происходят скачки напряжения, которые приводят к отключениям электричества и выходу из строя бытовой техники. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Светлана Маслова.