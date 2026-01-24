В Госдуме объяснили, как получить проиндексированный маткапитал в 2026 году

Ранее сообщалось, что при использовании материнского капитала для строительства дома важно оформить построенное жильё в общую собственность всех членов семьи, включая детей. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это является гарантией имущественных прав ребёнка, которую государство требует обеспечить. Обязательство выделить доли возникает после получения средств из Социального фонда России на строительство, срок его исполнения — шесть месяцев с момента получения кадастрового номера и оформления права собственности.