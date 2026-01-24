В Госдуме объяснили, как получить проиндексированный маткапитал в 2026 году

«Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребёнка, а датой обращения семьи за сертификатом. Такой порядок прямо вытекает из положений Федерального закона № 256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”», — пояснил Якубовский.
Парламентрий добавил, что индексация выплаты проводится ежегодно с 1 февраля решением правительства. Депутат особо отметил, что такой подход обеспечивает одинаковые и понятные правила получения господдержки, не зависящие от конкретных дат рождения детей.
Ранее Министерство труда сообщило, что размер материнского капитала на первого ребёнка с 1 февраля составит почти 729 тысяч рублей, а на второго — 963 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первого. Подробнее об этом можно почитать в материале Life.ru.
Ранее сообщалось, что при использовании материнского капитала для строительства дома важно оформить построенное жильё в общую собственность всех членов семьи, включая детей. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это является гарантией имущественных прав ребёнка, которую государство требует обеспечить. Обязательство выделить доли возникает после получения средств из Социального фонда России на строительство, срок его исполнения — шесть месяцев с момента получения кадастрового номера и оформления права собственности.
