46 БПЛА сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 24 января

В Ростовской области БПЛА атаковали два города и три района.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на субботу, 24 января, была отражена массированная вражеская атака. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь, беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском районах.

На 8:00 24 января информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В министерстве обороны РФ, в свою очередь, сказали, что в ночь на 24 января в небе над Ростовской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников.

Над Крымом сбили 2 БПЛА, над Белгородской областью — 22, над Курской и Воронежской областями — 2 и 1 БПЛА соответственно.

