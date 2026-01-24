46 БПЛА сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 24 января

В Ростовской области в ночь на субботу, 24 января, была отражена массированная вражеская атака. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь, беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском районах.
На 8:00 24 января информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
В министерстве обороны РФ, в свою очередь, сказали, что в ночь на 24 января в небе над Ростовской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников.
Над Крымом сбили 2 БПЛА, над Белгородской областью — 22, над Курской и Воронежской областями — 2 и 1 БПЛА соответственно.
