Татарстан установил рекорд по инвестициям в сохранение культурного наследия

Масштабные реставрационные работы в 2025 году охватили разные уголки республики. Так, была проведена реставрация мечети в селе Айбаш и восстановлена церковь в Верхнем Багряже. В Елабуге купеческий дом XIX века преобразили в детский центр «Эврика». В Казани специалисты по старинным фотографиям воссоздали исторический облик флигеля усадьбы Боратынского, а также завершили реставрацию уникальной живописи Петропавловского собора.