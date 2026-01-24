Татарстан установил рекорд по инвестициям в сохранение культурного наследия

В 2025 году Татарстан достиг беспрецедентного уровня финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил председатель комитета Республики Татарстан по охране ОКН Иван Гущин в ходе заседания итоговой коллегии ведомства.
По словам Гущина, 2025 год стал переломным для сферы охраны культурного наследия республики. Особую значимость имеет тот факт, что почти половина выделенной суммы — около 2,8 млрд рублей — была привлечена из внебюджетных благотворительных источников. Глава комитета назвал это «некой моделью успеха», демонстрирующей вовлеченность общества в сохранение исторического достояния.
Гущин также подчеркнул, что прошедший год стал для Татарстана не только временем активной реставрации, но и периодом «возрождения смысла» исторических зданий — возвращения им функциональной значимости и общественной роли.
Масштабные реставрационные работы в 2025 году охватили разные уголки республики. Так, была проведена реставрация мечети в селе Айбаш и восстановлена церковь в Верхнем Багряже. В Елабуге купеческий дом XIX века преобразили в детский центр «Эврика». В Казани специалисты по старинным фотографиям воссоздали исторический облик флигеля усадьбы Боратынского, а также завершили реставрацию уникальной живописи Петропавловского собора.
На 2026 год запланирован ряд новых значимых преобразований. В частности, предполагается модернизировать Казанский ТЮЗ, превратив его в современную культурную площадку. Кроме того, в Менделеевске откроется музей достижений химической промышленности — он разместится в исторической Заводской конторе товарищества «П. К. Ушков и Ко».