Разработка РФ увеличит износостойкость титановых сплавов для авиастроения

Показатель вырастет за счет высокоэнергетической электромеханической обработки материала.

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Ученые Волгоградского технического университета разработали технологию, позволяющую в 10 раз увеличить износостойкость титановых сплавов за счет высокоэнергетической электромеханической обработки (ЭМО) материала. Такие решения востребованы в авиационной и аэрокосмической промышленности, а также машиностроении и оборонно-промышленном комплексе, сообщил ТАСС заведующий кафедрой «Сопротивление материалов» ВолгГТУ Игорь Захаров.

«Повышение долговечности и надежности деталей из титановых сплавов важно при изготовлении элементов двигателей, шасси, силовых элементов конструкций, метизов, востребованных в авиационной, аэрокосмической промышленности, а также оборонно-промышленном комплексе. Наша разработка на основе ЭМО состоит в одновременном воздействии на материал высоких температур и контактных давлений. Таким образом, износостойкость мы увеличили в 10 раз. Если раньше критическая величина износа детали достигалась за 150 000 циклов, то после упрочнения деталь выдерживает свыше 1 500 000 циклов», — сказал Захаров.

Он отметил, что разработка также востребована в общем машиностроении и медицине.

«В машиностроении такая технология применима для оптимизации упрочнения поверхностей деталей и узлов морских судов, нефтехимического и пищевого оборудования, медицинских протезов и прочего, позволяющей увеличить ресурс оборудования и снизить затраты на ремонт и замену», — отметил Захаров.

Ученый добавил, что разработка ведется в рамках проекта «Прогнозирование и управление свойствами титановых сплавов по циклической прочности и долговечности на основе высокоэнергетических воздействий», который поддержан Российским научным фондом.