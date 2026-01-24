Разработка РФ увеличит износостойкость титановых сплавов для авиастроения

«Повышение долговечности и надежности деталей из титановых сплавов важно при изготовлении элементов двигателей, шасси, силовых элементов конструкций, метизов, востребованных в авиационной, аэрокосмической промышленности, а также оборонно-промышленном комплексе. Наша разработка на основе ЭМО состоит в одновременном воздействии на материал высоких температур и контактных давлений. Таким образом, износостойкость мы увеличили в 10 раз. Если раньше критическая величина износа детали достигалась за 150 000 циклов, то после упрочнения деталь выдерживает свыше 1 500 000 циклов», — сказал Захаров.