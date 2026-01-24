Террорист-смертник взорвал бомбу в аэропорту Домодедово 15 лет назад

«Магомед сказал мне, что едет в Египет обучаться исламу, и попросил ничего не говорить родителям», — так описывал свою последнюю встречу с террористом Магомедом Евлоевым его младший брат Ахмед. Втайне от родителей 20-летний уроженец Ингушетии забрал паспорт и уехал на автобусе в Москву — ~чтобы через несколько дней, 24 января 2011 года активировать «пояс смертника» в аэропорте Домодедово.~ Сам Евлоев погиб на месте, среди обломков нашли целыми лишь его руку и оторванную голову.